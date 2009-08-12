Hausgemachte Katastrophe

Natürlich sind solche Pläne des dreifachen Champions nicht ernst gemeint, vielmehr will er sein Entsetzen darüber ausdrücken, dass Ferrari nun seinen etatmäßigen Test-(und-Ersatz-)fahrer Luca Badoer ins Rennen schicken muss. "Der ist zu schlecht", findet Lauda, und ganz unrecht hat er nicht. Ein 38-jähriger Rekordhalter an punktlosen WM-Rennen (49) ist kein adäquater Ersatz. Aber "die größte Katastrophe" für Ferrari, wie Lauda meint? Damit muss wohl eher die Personalpolitik der Scuderia gemeint sein, die jemanden, der Erfolg- und Perspektivenlosigkeit derart vereint, überhaupt als Test-(und-Ersatz-)fahrer verpflichtet. Kleiner Tipp: Doch mal bei Lauda klingeln.



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