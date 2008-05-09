Havanna fürchtet sich vor seinen Bloggern

Der kubanischen Führung, die angeblich auch über eine Lockerung der Ausreisegesetze nachdenkt, ist das internationale Aufsehen um die 32-Jährige so unangenehm, dass sie die Bloggerin am liebsten zum Schweigen bringen würde. Doch hat die Führung mit dieser Maßnahme das Gegenteil erreicht. Um die Philologin, die seit April 2007 von ihrem kleinen Appartement im letzten Stock eines großen Wohnhauses in Havanna den Blog "Generación Y" verbreitet, ist ein richtiger Boom entstanden.



"Generación Y" ist ein Tagebuch, in dem Yoani Sánchez die kubanische Realität aus ihrer Sicht beschreibt. Ein erstes Gegenbild zur verlogenen und von einem Mann gelenkten Scheinwelt der Staatsmedien. Bestimmt ist es für die Kubaner, die in den 70er und 80er Jahren geboren sind. "Sie wurden geprägt von Schulen auf dem Lande, von russischen Holzpuppen und vom Frust, unfrei zu sein", sagt Sánchez.



Yoanis Blog wurde zum meistgelesenen Medium Kubas, die Texte sind eine direkte Herausforderung an Revolutionsführer Fidel Castro, der sich seit Monaten die Finger wund schreibt, um Kuba von Reformen abzuhalten. Yoanis Blog verzeichnet bis zu vier Millionen Besucher monatlich, weit mehr als die Parteizeitung "Granma" mit den "Gedanken des Genossen Fidel", der seit 50 Jahren das Handeln und Denken der elf Millionen Kubaner bestimmt hat.

Spionageverdächtig

"Auf meine Texte gibt es drei Gruppen von Reaktionen", sagte die junge Frau, nachdem sie Anfang April erfahren hatte, dass ihr der angesehene spanische Medienpreis "Ortega y Gasset" zuerkannt wird.



"Da sind diejenigen, die mich für die Jeanne d´Arc des Cyberspace halten. Es gibt welche, die glauben, ich sei eine Agentin des CIA oder der Staatssicherheit. Und es gibt andere, die mich in der Nähe des Feindes wähnen", erklärte sie. Dadurch entstehe Polemik, und dies sei der Treibstoff zum Weitermachen.



So ist Yoani Sánchez zur der Figur des entstehenden neuen Kubas geworden. Sprachgewandt, gescheit, gebildet und mit dem Rat und Beistand ihres Mannes, des oppositionellen Journalisten Reinaldo Escobar, ausgestattet, ist sie angetreten, um die verborgenen und durch Fidel Castros Revolution zugeschütteten Ideen und Sehnsüchte der Kubaner wieder zu entdecken.



Für das US-Magazin "Time" gehörte Sánchez schon vor der Verweigerung der Reise zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Jetzt werden ihre Ansichten über Kuba weltweit verbreitet und gehört. So auch ihre Einschätzung über die Reformen unter Raúl Castro.



"Was sich in Raúl Castros Kuba verändert hat, ist nicht auf die Menschenrechte ausgerichtet", urteilt sie. "Ich habe keinen Zweifel, dass sie (da oben) neue Maßnahmen eingesetzt haben. "Aber ob diese die Qualität des Lebens und die Freiheiten des guten kubanischen Bürgers verbessert haben, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, sie haben nichts verbessert."



www.desdecuba.com/generaciony