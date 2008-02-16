HD-DVD ist bald Geschichte

Der Kampf um die Nachfolge der DVD scheint endgültig entschieden. Toshiba will laut Medienberichten die Produktion von HD-DVD-Geräten einstellen. Schon Mitte der Woche hatte die beherrschende US-Kette Wal-Mart bekannt gegeben, nur noch die Blu-ray Disc zu unterstützen.
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Das Aus für die HD-DVD kommt plötzlich, aber nicht überraschend. Weltweit lag die Blu-ray Disc bei den Verkaufszahlen 2007 vorne. Im Jänner kündigte dann Warner an, seine Filme nur noch auf dem Konkurrenzformat Blu-Ray Disc anzubieten.
Dennoch verkündete Toshiba-Vorstand Akio Ozaka stets, man wolle das HD-DVD-Format weiterhin unterstützen. Nun meldete das japanische Fernsehen das endgültige Aus, das auch für Ozaka Folgen haben könnte.
Verkaufszahlen
Laut Sony, das das Blu-Ray-Format mitentwickelt hat, wurden im vergangenen Jahr doppelt so viele Blu-Ray-Discs wie HD-DVDs verkauft.
In Europa lautet das Verhältnis der verkauften Scheiben zwischen Blu-ray und HD-DVD rund 4 zu 1.
Hintergrund
HD-DVD und Blu-Ray bieten wesentlich mehr Speicherplatz als herkömmliche DVDs und können Filme in hochauflösenden Fassungen speichern. Die Wiedergabe ist jedoch nur mit Fernsehern möglich, die als HD ready ausgezeichnet sind.