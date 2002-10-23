Head steckt sich hohe Ziele

Rund 100.000 Paar Ski will die zum börsenotierten Sportartikelkonzern Head gehörende Head Tyrolia Austria GmbH in den nächsten 3 bis 4 Jahren in Österreich verkaufen. Derzeit liegt Head mit rund 70.000 verkauften Paar Ski hinter Atomic und Fischer an dritter Stelle am heimischen Markt.



In den nächsten 2 Jahren soll Head die Marktführerschaft erreichen, gab sich Neo-Geschäftsführer Bob Koch am Dienstag in einer Pressekonferenz kämpferisch. Zum Erfolg beitragen soll der neue "Intelligence Ski", für den Head eine 400.000 Euro schwere Werbekampagne gestartet hat.



Die Bestellungen des Fachhandels per Ende September lagen mengenmäßig um 6% über dem Vorjahr, wertmäßig um 8%, sagte Koch. In Österreich erwartet er heuer einen Umsatz von 22 Mill. Euro.