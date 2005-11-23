Hedge Fonds für Privatanleger zu kompliziert

Schätzungen zufolge beläuft sich das weltweit verwaltete Hedge-Fonds-Vermögen derzeit auf 1,1 Billionen Dollar, verteilt auf etwa 9.000 Fonds. Der europäische Markt nimmt mit 200 Mrd. bis 250 Mrd. Euro etwa ein Viertel des Weltmarktes ein, das von Österreichern in Hedge Fonds investierte Kapital bewegt sich auf 3,5 bis 4 Mrd. Euro.



Eine Regulierung des Hedge-Fonds-Marktes sei nur im Rahmen eines weltweit einheitlichen Vorgehens sinnvoll. Die Regelung des Retail-Vertriebs sei jedoch national möglich, so FMA-Vorstand Heinrich Traumüller. Wünschenswert wäre ein europaweit abgestimmtes Vorgehen.