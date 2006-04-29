Heeres-Fallschirm für weiche Landung

Vom Nationalrat beschlossen wurde die Neuregelung bereits in der vergangenen Woche. Vorgesehen ist, dass Truppendienstzulage, Nebengebühren und Funktionszulage sechs Jahre lang in voller Höhe weiter bezahlt werden. Weitere drei Jahre bekommen die Betroffenen zumindest einen Teil ihrer Funktionszulage.



Diese Zulagenregelung ist deutlich günstiger als in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Generell gibt es im Gehaltsgesetz eine Zulagen-Fortzahlung für drei Jahre. Für die Polizeireform "Team 04" gab es sechs Jahre, beim Bundesheer sind es jetzt insgesamt neun Jahre.



Geld für Pendler



Ergänzt werden die Zulagen durch verschiedene Prämien. Wer von der Grundorganisation, von der Verwaltung also, in die Truppe wechselt, darf sich über einmalig 1000 Euro freuen. Ebenso viel bekommt, wer nach Umschulungen die Waffengattung wechselt, also etwa von den Panzern zur Artillerie. Schließlich werden jene Heeresbediensteten bedacht, denen ihre bisherige Kaserne geschlossen wird und die durch die Reform unfreiwillig zu Pendlern werden müssen. Sie bekommen künftig einen Mobilitätszuschuss in der Höhe von 75 bis 150 Euro pro Monat.



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