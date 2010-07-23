Heimische Banken bestehen Stresstests

Die Messlatte, um den Test zu bestehen, lag bei sechs Prozent.



Konkret würde sich die Kernkapitalquote der Erste Group von anfänglich 9,2 Prozent auf 8,0 Prozent per Ende 2011 reduzieren, die der RZB von 9,3 Prozent auf 7,8 Prozent.



Bei dem Test wurden die Auswirkungen eines Konjunktureinbruchs und eines Kursverfalls bei Staatsanleihen auf die Bankbilanzen geprüft.



Europa will mit den Stresstests das von der Finanzkrise erschütterte Vertrauen der Investoren in die europäischen Banken wieder stärken. Insgesamt sind sieben der 91 überprüften Institute durchgefallen. Sie erreichten unter den zu Grunde gelegten Krisenszenarien nicht die als Ziel vorgegebene Kernkapitalquote von sechs Prozent, wie die Aufsichtsbehörde CEBS am Freitag mitteilte. Demnach haben die Institute insgesamt einen Kapitalbedarf von 3,5 Milliarden Euro. Zu den Banken, die nicht bestanden haben, gehören der Münchener Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate (HRE), die griechische Atebank sowie mehrere spanische Sparkassen. Experten hatten erwartet, dass etwa zehn Institute die Prüfung nicht bestehen.



Deutschland: Nur HRE fällt durch



Von den 14 größten deutschen Banken hat nur der verstaatlichte Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate den europaweiten Stresstest für die Branche nicht bestanden. Das bereits vom Staat gestützte Münchener Institut würde in beiden Szenarien des Planspiels unter 91 Banken wie erwartet die als Maßstab verwendete Kernkapitalquote von sechs Prozent Ende 2011 verfehlen, wie Bundesbank und BaFin als die beiden deutschen Finanzaufsichtsbehörden am Freitag mitteilten. Im Extremfall würde die Kapitalquote der HRE von zuletzt 9,4 Prozent dann auf 4,7 Prozent zusammenschmelzen. Sie laufe allerdings "außer Konkurrenz", weil sie ohnehin in einer tiefgreifenden Umstrukturierung sei.



USA zufrieden



US-Finanzminister Tim Geithner begrüßte das Ergebnis. Damit habe Europa einen bedeutenden Beitrag zur Transparenz eines jeden Geldhauses geleistet, erklärte Geithner. Das trage zur Stabilisierung der Finanzmärkte bei. Die USA hatten im vergangenen Jahr ihre Banken ebenfalls Stresstests unterzogen und damit merklich zur Wiederherstellung des Vertrauens ins Bankensystem beigetragen.



(APA, Reuters)



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