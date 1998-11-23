Heimlicher Kurswechsel: Aznar auf dem "Marsch zur Mitte"

Aznar, der den Sozialisten Felipe Gonzalez im Mai 1996 abgelöst hatte, hat nun ein bemerkenswertes Experiment begonnen. Der Vorsitzende der konservativen Volkspartei (PP) will einen Kurswechsel



durchsetzen, ohne daß die Regierung gestürzt und ohne daß auch nur ein einziger Minister entlassen wird.



Smarte Ablöse



Der erste Schritt war im Juli die Ablösung des Regierungssprechers Miguel Angel Rodriguez, der mit seinen Seitenhieben auf die Sozialisten nicht zum Bild einer "Regierung der Mitte" passen wollte.



Den unbeholfen wirkenden Rodriguez löste Aznar durch den smarten Katalanen Josep Pique ab, einen parteilosen Chemie-Industriellen.



Zunächst hieß es noch, dies sei nur Kosmetik. Aber schon bald folgte der nächste Schritt. Francisco Alvarez Cascos, bisher "Aznars rechte Hand" und "Mann für das Grobe", wurde im Kabinett zunehmend



an den Rand gedrängt und entmachtet. Offiziell bleibt Cascos, von den Sozialisten (PSOE) gern als "Bulldozer" oder "Dobermann" beschimpft, stellvertretender Regierungschef. Aber er tritt im Parlament



kaum mehr auf und verschwand auch in der Öffentlichkeit fast von der Bildfläche.



"Cascos befindet sich im freien Fall", schrieb das regierungsnahe Blatt "El Mundo". Das nächste Opfer des Kurswechsels steht schon fest: Der PP-Politiker Fernando Lopez-Amor wird als Chef des



staatlichen Rundfunks und Fernsehens RTVE entlassen. An seine Stelle tritt Pio Cabanillas, ein Mann, der früher für die linksliberale Mediengruppe Prisa gearbeitet hatte.



Erfolgreich und



unbeliebt



Der Auslöser des Kurswechsels waren die Ergebnisse der Meinungsumfragen. Trotz einer blendenden Wirtschaftslage liegt die PP in der Wählergunst kaum besser als die PSOE. Nun will Aznar Stimmen in



der politischen Mitte hinzugewinnen. "Dazu lernte er das Erfolgsrezept des britischen Premiers Tony Blair auswendig", schrieb "El Pais". "Blair eroberte von der Linken aus eine riesige



Wählerschaft. Aznar und die PP glauben, daß ihnen von der Rechten Ähnliches gelingen kann."



Als nächstes soll die Regierungspartei vom Image der Rechtslastigkeit befreit werden. Zu den Begründern der PP hatten auch Politiker des diktatorischen Franco-Regimes gehört. Beim Parteitag im Jänner



1999 will Aznar sie nun in eine moderne Reformpartei der Mitte verwandeln, die weniger auf Konfrontation und stärker auf den Dialog setzt.



Liberale PP-Führer wie Wirtschafts- und Finanzminister Rodrigo Rato oder Arbeitsminister Javier Arenas sollen dann in der Partei ein stärkeres Gewicht erhalten. Cascos hatte schon vor Monaten



angekündigt, daß er das Amt des Generalsekretärs abgeben wird.