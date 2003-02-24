Heimwerkerorganisationen bündeln ihre Einkaufs-Kräfte

Durch die Bündelung entsteht die mit Abstand größte Einkaufskooperation in Österreich, betonten die Geschäftsführer der Märkte am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die Höhe des Einkaufsvolumens wollten die Geschäftsführer nicht bekannt geben, versicherten aber, dass über die gemeinsame Tochter Austria Hartware Service (AHS) und Marketing ein "Großteil" davon laufen werde. Die drei Händler halten mit einem Gesamtumsatz von 2,154 Mrd. Euro nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 46%. Auf der Lieferantenseite stehen AHS 500 heimische Unternehmen gegenüber. Mehr als drei Viertel des gebündelten Einkaufsvolumens wird aus Österreich gedeckt. Für die Heimwerker- und Baustoffmärkte der drei Organisationen sind gegenwärtig an 449 Standorten insgesamt 8.452 Mitarbeiter tätig. Die kumulierte Verkaufsfläche der Mitglieder, mittelständischer Familienunternehmen, beträgt rund 480.000 m².



Der österreichische Baumarkt-Branchenprimus bauMax hat seine Einkaufsaktivitäten wie berichtet mit den beiden deutschen Handelsunternehmen Rewe und AVA sowie der Schweizer Coop in dem Gemeinschaftsunternehmen tooMax gebündelt.