Heinisch-Hosek empfiehlt Ministerkollegen die Karenz

Neben Bundeskanzler SPÖ-Chef Werner Faymann waren unter anderem auch Infrastrukturministerin Doris Bures, Gesundheitsminister Alois Stöger, Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Verteidigungsminister Norbert Darabos bei dem Partei-Event dabei.



In Ihrer ersten Rede als neue Vorsitzende der SPÖ-Frauen sprach sich Heinisch-Hosek für verpflichtende Quoten in Sachen Frauenbeschäftigung aus. Ebenso müsse die Väterkarenz endlich stärker etabliert und auch in Anspruch genommen werden, um den Frauen Chancengleichheit zu garantieren. Dabei wollte sie offenbar auch die eigenen männlichen Parteikollegen in die Pflicht genommen wissen: "Erst wenn männliche Minister genauso wie Vorstandsdirektoren in Karenz gehen, dann haben wir wirklich etwas erreicht." Im selben Atemzug erfolgte die offene Einladung an Gesundheitsminister Alois Stöger und Sozialminister Rudolf Hundstorfer, die Väterkarenz vorbildhaft in Anspruch zu nehmen.



Ebenso gebe es noch immer bis zu 15 Prozent Gehaltsunterschied zwischen Männer und Frauen, kritisierte Heinisch-Hosek. Die Frauenministerin sprach sich außerdem für mehr qualifizierte Teilzeit aus. Die neue SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende würdigte in ihrer Rede auch ihre Vorgängerinnen, "die Enormes für die Frauen geleistet haben." Man sei aber noch lange nicht am Ziel angekommen.



Prammer erteilte in ihrer Rede dem "Neoliberalismus" und der "rechten Hetze" eine Absage und plädierte ebenfalls für Quote ein, um mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen. Auf dem Papier seien Frauen schon seit einiger Zeit gleichgestellt, in der Realität aber noch nicht. "Weder in den Haushalten, wo noch immer Frauen den Großteil der Arbeit leisten, noch im Beruf, wo Frauen noch immer schlechtere Ausgangspositionen haben", sagte Prammer.



Kritik übte sie auch an der FPÖ. Jene, die "rechte Irrwege einschlagen, missachten das Fundament unserer Demokratie, missachten die Menschenrechte". Es gelte aufzuzeigen, dass die Freiheitliche Partei keine Konzepte hat. "Und dass sie ihren Mangel an Inhalten mit perfider und menschenverachtender Hetze überspielt." Prammer bekräftigte ihre Zustimmung zu einer Abwahlmöglichkeit des Nationalratspräsidenten.