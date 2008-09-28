Heinz Fischer wünscht sich eine stabile Regierung

Bei einer stabilen Regierung bestehe eben nicht die Gefahr, dass "jede Nationalratssitzung eine Zitterpartei ist, ob nicht ein Misstrauensvotum eine Mehrheit findet", sondern dass eine "seriöse Gesetzesarbeit möglich ist". Dazu sei auch die Bereitschaft notwendig, "nicht zu trödeln und die notwendigen Entscheidungen mit Energie zu treffen".



Jedenfalls müssten auch die politischen Parteien konstruktiv an einer Regierungsbildung mitarbeiten. "Man kann nur eine Regierung aus Parteien bilden, die auch tatsächlich bereit und interessiert sind, und in der Lage, konstruktive Regierungsarbeit zu leisten. Zurufe aus Kärnten sind nicht entscheidend für die Regierungsbildung", betonte Fischer. (APA)