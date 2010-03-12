Held oder Versager

Ist zumindest ein Ausgleich für besonders frenetische TV-Kommentatoren, die nicht müde werden, sich ehrfürchtig bei Raich für all die schönen Momente zu bedanken. Lächerlich ist freilich beides. Raich ist einer der besten Skifahrer, den Österreich in der jüngeren Vergangenheit hatte, und seit sieben Jahren immer einer der besten Drei der Welt. Den Ruf des ewigen Zweiten kriegt er aber nicht mehr so schnell los. Und zu Schmähtiraden werden jetzt wieder genau jene ansetzen, die ihm bei anderen Anlässen noch zum Retter der Nation mit Heldenstatus ausgerufen haben. Und das ist irgendwie nicht mehr lustig.