Helden des Himmels im Planetarium

Das astronomiegeschichtliche Lesebuch zieht einen Bogen von der Mythologie und Himmelskunde der Antike bis zur Entdeckung der kosmischen Expansion. Es fußt auf den Artikeln des Autors in der "Wiener Zeitung", die hierfür überarbeitet und ergänzt wurden. "Helden des Himmels" ist gerade im Wiener Verlag Kremayr und Scheriau erschienen. Es umfasst 224 Seiten und kostet 22,90 Euro.



Siehe auch Extra-Artikel Jupiter erhält Gesellschaft