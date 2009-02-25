Helden des Himmels im Planetarium

"Ein Ereignis für Aug' und Ohr" verspricht Dr. Christian Pinter, der die Leser der Wiener Zeitung zur Präsentation seines druckfrischen Buchs "Helden des Himmels" einlädt. Sie findet am 26. Februar um 19.30 Uhr im Wiener Planetarium, Wien 2, Oswald Thomas Platz 1, statt. "Die beste Adresse, die ich mir dafür nur wünschen konnte", betont der langjährige freie Mitarbeiter der Samstagsbeilage "extra".
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Das astronomiegeschichtliche Lesebuch zieht einen Bogen von der Mythologie und Himmelskunde der Antike bis zur Entdeckung der kosmischen Expansion. Es fußt auf den Artikeln des Autors in der "Wiener Zeitung", die hierfür überarbeitet und ergänzt wurden. "Helden des Himmels" ist gerade im Wiener Verlag Kremayr und Scheriau erschienen. Es umfasst 224 Seiten und kostet 22,90 Euro.
Siehe auch Extra-Artikel Jupiter erhält Gesellschaft