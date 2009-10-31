Hello Word!

Eine engere Verbindung ermöglicht die Outlook-Erweiterung OLXWord. Neben der Übernahme von Mailadressen in Word-Dokumente mit Platzhaltern (Vorname, Nachname etc.) hilft das Programm mit, die Übersicht über Aufgaben und Kontakte zu verbessern.



So lassen sich zu Worddokumenten Journaleinträge und Verknüpfungen erstellen, Briefe nach selbstdefinierten Kategorien ablegen und Schreiben automatisiert ins Format PDF exportieren.



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