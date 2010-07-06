Hellsehen auf Lausbubenart

Doch das Nachfragen hat sie bereits aufgegeben, denn eine befriedigende Antwort erhält sie sowieso nie. Der blonde Lockenkopf Jane mit blauen Hemd und Gilet tritt jeden Montagabend den kriminalistischen TV-Siegeszug der Intuition und Verstandeskraft an.



In der US-amerikanischen Serie "The Mentalist" löst Jane, der seine glamouröse Karriere als "Mentalist" mit vermeintlich übersinnlichen Fähigkeiten nach einer familiären Tragödie beendete, mit seinen unkonventionellen Methoden auf nahezu spielerische Weise auch die rätselhaftesten Mordfälle. Alleine das würde noch kein Erfolgsformat ausmachen, wären da nicht Janes psychologische oder hypnotische Tricks, die allerdings auch einen sehr freizügiger Umgang mit Vorschriften und Regeln mit sich bringen. Er hat die Vorliebe, nach Lausbubenart Grenzen jeder Art zu überschreiten, was regelmäßig zu amüsanten Konflikten mit seiner Chefin führt. Ob ein mp3-Player ein Beweisstück ist oder auch nicht, interessiert ihn nicht, er gibt nur Ahnungslosigkeit vor. Doch dahinter stecken System und Taktik, Manipulation von Gedanken und Verhalten. Er lenkt ab und täuscht, stellt sich nichtwissend. Aber nie seine gute Erziehung vergessend. Die Serie persifliert den Glauben an übernatürliche Fähigkeiten wie die Hellseherei und stellt dabei dem CBI (California Bureau of Investigation) ein wirklich trauriges Zeugnis aus. Und genau das unterhält vorm Schlafengehen.