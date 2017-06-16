 Zum Hauptinhalt springen

Helmut Kohl in Bildern

Von WZ Online

Politik

Als Kanzler der Einheit und Wegbereiter von EU und Euro sicherte sich Kohl den Eintrag in die Geschichtsbücher.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 9 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.

Helmut Kohl ist tot: Der CDU-Politiker starb am Freitag im Alter von 87 Jahren. Kohl war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler, Höhepunkt seiner Amtszeit war die deutsche Wiedervereinigung. Politiker aus dem In- und Ausland würdigten die Lebensleistung des Rheinland-Pfälzers.