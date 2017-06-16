Helmut Kohl in Bildern

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Als Kanzler der Einheit und Wegbereiter von EU und Euro sicherte sich Kohl den Eintrag in die Geschichtsbücher.
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Helmut Kohl ist tot: Der CDU-Politiker starb am Freitag im Alter von 87 Jahren. Kohl war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler, Höhepunkt seiner Amtszeit war die deutsche Wiedervereinigung. Politiker aus dem In- und Ausland würdigten die Lebensleistung des Rheinland-Pfälzers.