Helsinki rückt näher an Wien

Der finnische Nationalcarrier erreichte im Vorjahr auf der Strecke Wien-Helsinki-Wien ein Plus von 22,3% an Passagieren und hofft auch für heuer auf Steigerungen um die 5 bis 7%. Neu kommt etwa der Dienstag-Abendflug, der besonders Geschäftsreisenden entgenenkommen soll. Punkten will Finnair nach Aussage von Country-Manager Marko Vuorela auch weiterhin mit neuestem Fluggerät (Airbus A 319), Kundenservice und Pünktlichkeit. Für die letzteren beiden Assets erhielt das Unternehmen im Vorjahr sogar die Auszeichnung "Beste Fluglinie 2000".



Den Finnland-Boom forcieren wollen neben Finnair und Finnland-Tourismus eine Reihe von Reiseveranstaltern, unter ihnen Blaguss, Ruefa, Kuoni, terra, GTT, Kneissl und Terra Reise. "Special-Interest-Reisen", wie zu den Opernfestspielen in Savolinna bieten zudem Raml Reisen, Oper & Reisen, Elite Tours, Kastner und Belart an.