Her mit den Kleinen

Die Quintessenz des letzten Testspiels im Jahr 2008 war die ohnehin zuvor bereits vermutete Erkenntnis, das die Türkei besser ist als Österreich. Technisch, taktisch, spielerisch, individuell, also schlicht in allen Belangen. Vor der Euro wollte man gegen die Top-Nationen testen, um zu lernen. Dass man deshalb kaum gewann, wurde von oberflächlichen Denkern zwar kritisiert, aber doch in Kauf genommen. Aber wie nun weiter machen? Bleibt man bei den schweren Gegnern, gewinnt man Erfahrung, verliert aber Selbstvertrauen. Testet man gegen Malta und Co. lockt das wiederum weniger Zuschauer an, dafür wird man öfter gewinnen. Aber kann man sich gegen diese Nationen auch verbessern? Ein Aspekt spricht aber klar dafür: Ist man erfolgreicher, steht man nicht ständig in der Kritik. Das allein erlaubt ein ruhiges, auf Langfristigkeit bedachtes Arbeiten. Und davon ist man derzeit meilenweit entfernt.