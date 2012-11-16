Jedes vierte Kind in Österreich ist übergewichtig. Das überrascht nicht - kommen doch alle gesellschaftsrelevanten Trends aus den USA irgendwann auch einmal zu uns. Was aber tun dagegen? Bewegung ist neben einer ausgewogenen Ernährung mit Sicherheit der zielführendste Weg zu gesünderem Leben. Eine Binsenweisheit, sollte man meinen. Die Parlamentarier sind dem Wunsch der Bundessportorganisation nachgekommen und haben der Regierung am Freitag den Auftrag erteilt, in Kindergärten und Schulen die Kinder täglich zu einer Stunde Bewegung zu animieren. Sehr gut. Aber das kostet, warnt das Unterrichtsministerium: 300 Millionen Euro im ersten Jahr, 200 Millionen jährlich in Folge. Dem stellen Wissenschafter entgegen, dass durch Einsparungen im Gesundheitsbereich sogar ein positiver Saldo herauskommen kann. Auch der Hinweis von Unterrichtsministerin Claudia Schmied, dass eine tägliche Turnstunde nur an Ganztagsschulen umzusetzen ist, ist richtig. Daher: Her damit! Her mit der Ganztagsschule, her mit der täglichen Turnstunde. Beides entlastet die Eltern und ist überfällig. Das enthebt aber die Eltern nicht von ihrer Vorbildwirkung. Tägliche Bewegung in der Schule ist eine Sache, aber wenn Eltern zu Hause den Couch-Potato vorleben, wird die Schule wenig ausrichten. Wer weiß, vielleicht kehrt sich durch schulische Animation alles um und es sind dann die Kinder, die die Erwachsenen zum Wandern im Wald und in den Bergen verpflichten.