Herausragende Pädagogen wurden gewürdigt

Wien. "Wann ist ein Pädagoge gut?", fragte Unterrichtsministerin Claudia Schmied anlässlich der Teacher’s-Award-Verleihung am Dienstagabend. Zahlreiche Lehrer und Schüler waren ins Haus der Industrie in Wien gekommen, um der Würdigung herausragender Pädagogen beizuwohnen. "Es geht um die empathische Verbundenheit mit dem Beruf", sagte Schmied und gab damit gleich selbst die Antwort.



Der Teacher’s Award wurde in mehreren Kategorien vergeben. Im Bereich Grundstufe gewann das Team rund um Kathrin Mitteregger des Sozialpädagogischen Zentrums St. Johann im Pongau in Salzburg mit dem Projekt "Kannst du nicht war gestern". "Pollen machen Schule" hieß jenes der NMS Kötschach-Mauthen in Kärnten unter der Leitung Helmut Zwanders, das den Preis für die Sekundarstufe I erhielt. In der Sekundarstufe II punktete Harald Guggi von der HTL Donaustadt mit "Hexapod": Schüler bauten einen Roboter, der im Straßenbau Verwendung finden wird.