Hermann Maier Superstar

Hermann Maier hat wieder zugeschlagen, seine Klasse gezeigt, alle eines Besseren belehrt, die ihn schon abgeschrieben hatten. Dafür ist ihm, der schon schwere Verletzungen durchgemacht hat, viel Kritik einstecken musste und immer wieder mit dem Können und dem Ehrgeiz eines Ausnahmesportlers zurückgekommen ist, höchster Respekt zu zollen. Doch kann der in die Jahre gekommene Mensch Maier wieder zu jener Siegmaschine werden, die ihm einst den Ruf des Herminators eingebracht hat?