Herr Lugner im Quotenrausch

Und bis zu 226.000 Österreicher schauen ihm dabei zu, das sind 8,4 Prozent Marktanteil. Bei den Frauen von 12 bis 29 sind es sogar 18,5 Prozent. Warum? Weil es lustig ist! Und weil derjenige, der sich öffentlich zum Wurstel macht, eben immer sein Publikum findet. Nur warum die Statisten dabei mitmachen ist rätselhaft. Österreich ist jedenfalls bei den Segnungen des Privatfernsehens angekommen. Lugner sei Dank!