Herrlich dämlich

Was darf man denn heute noch sagen? Was ist politisch korrekt? Sat1 hat die Frage damit gelöst, indem der Sender sich diese erst gar nicht stellt. Mit "32eins! Die peinlichsten Promi-Momente" lässt er tief blicken - und wo geht es am tiefsten, wenn nicht mit Bildern aus amerikanischen TV-Shows. Wenn Courtney Love betrunken vom Sessel fällt oder die Füße von Pamela Anderson küsst, ist das noch gar nichts. Sieht man doch Sylvester Stallone, Michelle Hunzicker und Sascha Hehn, wie sie in Soft-Pornos zur Sache gehen. Da hat man sich nun endlich an das Bild des sich übergebenden David Hasselhoffs gewöhnt, holt der deutsche Sender mit der nächsten Voyeuristen-Keule aus. Die dort gezeigte "Promi-Pinkel-Jagd", in der Fußballer, Prinzen und Schauspieler beim Pinkeln in jeder erdenklichen Position gezeigt werden, scheint noch harmlos dagegen. Arnold Schwarzenegger wird als Fremdpopper Arnie bezeichnet, ein B-Promi hat "zwei Möpse und eine ordentliche Meise". Nun gut, sie hatte keine Ahnung, wer Arthur Schopenhauer war, und so wurde er kurzerhand zu "Arthur Shoppenhauer" - immerhin, er ist ihr unbekannterweise sympathisch, denn auch sie geht gerne shoppen. Ein paar Sender weiter gab Stefan Raab seine "Fipsi-Bücher" zum Besten. Deutschlands Gesundheitsminister Philipp Rösler stand auf der Schaufel.



Über all das machte sich der ORF im "Club 2" Gedanken: Wie sprechen wir miteinander? Was ist politisch korrekt? "Heimat, bist du großer Söhne" geht gar nicht. Die Sprache ist diskriminierend. Das zeigen schon die Worte herrlich und dämlich. Zumindest darüber war man sich schon mal einig.