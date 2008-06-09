Herzschmerz im Stadion

Als man im ORF-Countdown zum ersten Österreich-Match von der VIP-Zone Burgtheater auf die Fanzone für Jedermann auf dem Ring blickte und sich dort die erwarteten Massen tummelten, war es dann auch dem Letzten klar: Jetzt ist sie wohl da, die Euro. Bei dieser Aufregung wunderte man sich dann auch kaum über seltsame ORF-Beiträge wie das Schneckerl-Orakel, das schleimige Tiere mit Echthaarperücken Spielergebnisse vorhersagen ließ. Nur soviel: Die Schnecken hatten recht. Aber wer sich an diesem Abend später lieber "Das Traumhotel" auf ORF 2 ansah, war selbst schuld - denn Dramatik, Tränen und Intrige gab es bei den Sonntag-Matches genug. Und dort spielte man in jeder Hinsicht besser: "Echt Reinhardt-Seminar" lautete der stilvolle Kommentar für Burgtheater-Abstinenzler, als der zigste Kroate schmerzverzerrt zu Boden ging.