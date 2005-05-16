Herzschrittmacher mit Atomenergie

Betavoltaik ist ein seit längerem in der Physik bekanntes Phänomen. Beim sogenannten Betaverfall von Elementen wie Tritium werden hochenergetische Elektronen frei, die zur Stromerzeugung genutzt werden können. Bisher war die Ausbeute bei diesem Vorgang so gering, dass dafür wenig Interesse bestand.



Nun aber haben Forscher der University of Rochester in den USA ein Verfahren entwickelt, dass auf einer dreidimensionalen Gestaltung der Siziliumbausteine beruht, wie der Nachrichtendienst "heise online" berichtet. Dadurch kann die Stromerzeugung beim Betaverfall um ein Zehnfaches gesteigert werden. Die Forscher rechnen in naher Zukunft mit um vieles besseren Ergebnissen, was die Konstruktion besonders langlebiger Batterien ermöglichen würde.