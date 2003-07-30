Herzschutz durch Robbenöl?

Darauf hat Univ.-Prof.Dr. Bud Hulan von der Universität von Neufundland (Kanada) und Gastprofessor am Institut für Ernährung der Veterinärmedizinischen Universität Wien verwiesen.



Seit langem ist bekannt, dass Omega-3-Fettsäuren einen "Herzschutz" darstellen. Dazu Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak, Leiter der Stoffwechselambulanz an der Medizinischen Universitätsklinik in Graz: "Wir gehen davon aus, dass Fischöle direkt vor einem Infarktereignis schützen, indem sie die (Blut-)Plättchen-Zusammenballung hemmen und so die Gefäße frei halten. Außerdem wird diesen Ölen eine Wirkung gegen Arrhythmien zugeschrieben." Fischöl senkt offenbar vor allem die Triglyceridwerte im Blut. Daher die Ernährungsempfehlung, fetten Seefisch wie Lachs oder Makrele verstärkt in die Speisepläne einzubauen oder Fischöl-Kapseln zu schlucken.



Aber laut Hulan gibt es noch Besseres als "Fischöl", nämlich das aus der fünf bis sechs Zentimeter dicken Fettschicht von ausgewachsenen Robben gewonnene "arktische Omega 3-Robbenöl". Die chemische Struktur der Trigylceride weise entscheidende Unterschiede auf - die Omega 3-Fettsäuren werden daher aus Robbenöl wesentlich leichter in die Verdauung übergeführt.



Zudem ist Robbenöl dem Experten zufolge nicht nur reich an den Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) - wie Fischöl auch -, sondern vor allem an DPA (Docosapentaebsäure). "Lachsöl hat nur einen DPA-Anteil von zwei Prozent, Robbenöl deutlich mehr", so Hulan. Laut japanischen Forschungen repariert aber gerade DPA "Wunden" in den Arterien, was die Herzinfarktgefahr senkt, indem sie tendenziell verhindert, dass sich Cholesterin an den Innenwänden anlegt. Im Moment gibt es "arktisches Robbenöl" höchster Qualität laut Hulan außer in Nordamerika nur in einigen europäischen Staaten zu kaufen: nicht in Österreich, dafür in Italien, Spanien, Portugal, Kroatien und Teilen Frankreichs.