Heute wird auf Plastik verzichtet

Dass das stimmt, sehen wir täglich. Die Schattenseiten dieser Entwicklung beleuchtete diese Woche ein sehr gut recherchiertes Radiokolleg. Da erklärten Wissenschafter, dass Kunststoffderivate, die über Seifen, Shampoos oder Bodenbeläge in den Körper gelangen, Keimzellen schädigen und Allergien, Diabetes oder Krebs auslösen können.



Stimmt nicht, kontert die Plastikindustrie: Die Stoffe würden abgebaut, deren Wirkung sei nicht schädlich. Kluge Kosmetik-Firmen haben jedoch reagiert und verzichten auf solche Stoffe - ein Fortschritt gegenüber 1967.