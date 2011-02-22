Hewlett-Packard freut sich über den Gewinn

Ohne Sonderposten verbuchte HP ein Ergebnis je Aktie von 1,36 Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenerwartungen von 1,29 Dollar.



Der Umsatz erhöhte sich um vier Prozent auf 32,3 Milliarden Dollar. Experten hatten von Hewlett-Packard mehr erwartet und mit 32,96 Milliarden Dollar kalkuliert. Für das Gesamtjahr senkte das Unternehmen aufgrund der schwachen Nachfrage nach PCs seine Umsatzprognose auf 130 bis 131,5 Milliarden Dollar von zuvor 132 bis 133,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen erhöhte jedoch seine Gewinnschätzung auf 5,20 bis 5,28 Dollar je Dividendenpapier.



HP ist das nach Umsatz weltweit führende Tech-Unternehmen und macht in etwa so viel Umsatz wie Microsoft und Apple zusammen.



Nachbörslich brach die Hewlett-Packard-Aktie um fünf Prozent ein. (Reuters)