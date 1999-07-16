High-tech als Motor der Wirtschaft

Dazu gehören Hochgeschwindigkeits-Papiermaschinen und computergesteuerte Wald-Roboter genauso wie Eisbrecher, Mikroelektronik und Biotechnologie. Wie stark einzelne Unternehmen forschen und



entwickeln, zeigt sich an der großen Zahl der Patente, die alleine 1998 angemeldet wurden: Von Nokia 464, von Valmet (Maschinenbau) 226, von Sonera/Telekom Finnland 54, von UPM-Kymmene (Papier) 27,



von Kone (Aufzüge) 26, von Outukumpu (Edelstahl) 25 oder von Kemira Chemicals 12.



Hohe Exportquoten durch innovative Entwicklungen



Wenn einige finnische Unternehmen 80 und mehr Prozent ihrer gesamten Produktion exportieren, dann ist dies nur durch den beeindruckenden Einsatz der Hochtechnologie möglich, der in folgenden



Branchen hervorgehoben werden kann:



In der Papierindustrie hat heute eine voll automatisierte Maschine mit einer Jahresproduktion von 500.000 t eine tägliche Produktionskapazität, die noch vor einer Generation eine 150-Mann-



Fabrik im Jahr erreichte. Der Verbrauch von Holz wurde halbiert, die Faserzusammensetzung geändert und die Belastung der Umwelt auf ein Zehntel reduziert. Gleichzeitig wurden das Recycling und die



bessere Verwertung von Abfallprodukten dramatisch verbessert.



Umweltschonende, energiesparende Industrieanlagen



Wurden zunächst die in der Papierindustrie eingesetzten Maschinen technologisch so gebaut, daß sie international absolut wettbewerbsfähig wurden, so wurde heute Finnland insgesamt ein Land des



Maschinenbaus: Die finnischen Hochöfen gehören, was Technologie und Energieersparnis betrifft, zu den besten der Welt; die größten Ozeanschiffe werden von Kvärner Masa-Yards Dieselmaschinen getrieben



und der Maschinenbau in den verschiedensten Ländern greift auf finnische Laser-Techniken zurück.



Die Weltraumtechnik hat in Finnland eine lange Tradition: Vor 30 Jahren wurden hier die ersten Satellitenbilder-Empfangskameras gebaut, die auch auf den Markt kamen. Damit konnte die aktive Nutzung



von Satelliten für die Fernkartierung beginnen. Heute werden in Finnland Meßgeräte für Weltraumsonden entwickelt.



Technologie für den Weltraum und für die Erde



In dem 1995 gestarteten europäischen Satelliten zur Erforschung der Sonne SOHO befindet sich das in Finnland entwickelte Registriergerät ERNE. Finnland entwickelte auch Bauteile und Meßgeräte für



die Saturnsonde Cassini sowie eine unbemannte Sonde zur Erforschung der Marsoberfläche.



Neste Advanced Power Systems (NAPS) ist eines der führenden Unternehmen der Welt, das Entwicklungsarbeit zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie leistet. Dieses finnische Unternehmen arbeitet



intensiv an der verstärkten Verwendung von Solarstrom als Energiequelle für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Vor allem auch den Haushalten soll diese neue Energiequelle in den langen



finnischen Wintern zugute kommen.



Das Staatliche Forschungszentrum VTT setzt einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Bio- und Lebensmitteltechnik. Durch gezielte Züchtung wurden neue Getreidesorten produziert. In der



Gärungsindustrie wurden etwa die für die Lagerung von Maische vorgesehenen Zeiten drastisch reduziert. Die praktischen Forschungsergebnisse von VTT erstrecken sich sowohl auf neue



Konservierungsverfahren wie auch auf die Verwendung von Enzymen in der Holzveredelungsindustrie. In Labors von VTT wurden auch Genverpflanzungen durchgeführt.



Öffentlicher und privater Sektor gemeinsam zum Erfolg



Insgesamt ist Finnland ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich ein Land durch eine klare Entscheidung der Regierung, Forschung und Entwicklung zu fördern, durch die Zusammenarbeit von



Wirtschaft und Forschung und durch mutige Unternehmensentscheidungen zu einem Hochtechnologieland entwickeln kann.



Ende der Serie



Wendelin Ettmayer ist der österreichische Botschafter in Finnland