Das Spannungsfeld zwischen Technologie und Mensch beleuchtet Bestseller-Autor John Naisbitt in seinem neuesten Buch "High Tech · High Touch", das Ende September in Österreich auf den Markt kommt



und gestern vorgestellt wurde. Zusammen mit Tochter Nana Naisbitt und dem Performance-Künstler Douglas Philips stellt sich der Trend-Forscher die Frage nach den Chancen und Risiken der Technik-



Begeisterung unserer Gesellschaft.



Anhand des Beispiels des Amoklaufs von zwei US-Jugendlichen demonstriert Naisbitt, wie Kinder durch Software, mit der auch Soldaten für den Krieg vorbereitet werden, offenbar ihren Killerinstinkt



trainieren.