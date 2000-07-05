High-Tech-Trend in Textilindustrie

Technische Textilien sind gefragter denn je. Bereits 12,3 Mrd. Schilling oder 31% des Gesamtumsatzes der heimischen Textilindustrie werden mit technischen Textilien erzielt, berichtete Peter Pfneisl, Obmann des Fachverbandes der Textilindustrie Österreichs, gestern vor Journalisten. Das Sortiment reicht dabei von Airbags über Fallschirme bis zu künstlichen Arterien. Der Mitarbeiterstand in dieser Sparte legte 1999 um 4,6% auf 4.500 Personen zu. Ein "Zugpferd" in diesem Bereich sei die niederösterreichische Huyuck Austria GesmbH, weltgrößter Hersteller von Entwässerungsfilzen. Ihr Standort in Gloggnitz konnte sich als Forschungs- und Entwicklungszentrum der international tätigen Huyck-Gruppe etablieren.