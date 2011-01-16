Hilde Zach verstorben

"Was sie alles für Innsbruck geleistet hat, wird sich noch in vielen Jahren zeigen", sagte Tirols Landeshauptmann Platter. Ihre Nachfolgerin als Innsbrucker Bürgermeisterin, Christine Oppitz-Plörer, hob ihren "beispielhaften, unermüdlichen Einsatz" für die Stadt hervor.



Auch ihr langjähriger, politischer Weggefährte, Altlandeshauptmann und jetziger Landtagspräsident Herwig van Staa, zeigte sich tief betroffen: Hilde Zach habe ein Leben "voller Einsatz für andere Menschen" gelebt. Vizekanzler Pröll würdigte Zachs politische Arbeit und hob die "zahlreichen Kultur- und Bauvorhaben", die unter ihrer Amtszeit realisiert wurden, hervor.



Zach wurde am 25. August 1942 in Hall bei Innsbruck geboren. Ihre Mutter stammte aus einer mit 16 Kindern gesegneten Haller Salinenarbeiterfamilie. Nach dem Besuch der Volks-, Haupt- und Handelsschule (im Internat in Feldkirch) holte Zach später neben der Berufstätigkeit die Matura im Abendstudium nach. 1990 wurde sie Wirtschaftsbundobfrau in Innsbruck. Die kaufmännische Ausbildung bekam sie im elterlichen Betrieb, dort hatte sie 20 Jahre eine Führungsposition inne. (APA)