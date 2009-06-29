Hilfe bei Leseschwäche

Die Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) kann jedes Kind treffen. Die Entwicklungsstörung kann zu Versagensängsten führen. Für Eltern ist es schwer, mit dem Problem richtig umzugehen. Einerseits muss man das Problem als solches erkennen, andererseits auch dem Kind fachgerecht helfen.



Tägliches Üben ist eines der wichtigsten Hilfsmittel, um LRS zu überwinden. Das Institut für Förderpädagogik Beika bietet ein entsprechendes Eltern/Kind-Heimtraining an. Dabei sollen aber auch einkommensschwache Familien unterstützt werden. "Ein knappes Familienbudget darf nicht der Grund sein, rechtschreibschwache Kinder in der Schule zu benachteiligen", meint der Pädagoge und Leiter des Beika-Instituts Karl Beinstein.



Mit der LRS-Initiative für ganz Österreich, die noch bis Ende des Schuljahres läuft, erhalten Familien mit geringem Einkommen, wie zum Beispiel Alleinerziehende, das komplette Eltern-Kind Heimtraining: 30 Trainingseinheiten und Eltern-Ratgeber, für einen Beitrag von 9,80 Euro. Den erforderlichen Aktionscode bekommen Eltern in der Schule. Familien mit Migrationshintergrund brauchen Grundkenntnisse der deutschen Sprache.



Info:Heimtraining und Infos zur Förderung



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