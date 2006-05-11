Hilfe beim Planen

Die Plattform fasst die Angebote des Konzerns in den Bereichen Beleuchtung, Beschallung, Gebäudetechnik, Hausgeräte, IT und Sicherheit zusammen. Anhand von Referenzen können Bauherren die praktische Umsetzung von Projekten nachvollziehen.Der Bereich News & Events informiert über Messen und Fachtreffen.