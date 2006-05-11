Hilfe beim Planen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Gerald Jatzek / WZ Online
Die Planung und Projektierung elektrischer Anlagen unterstützt Siemens mit der Website www.planersupport.at.
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Die Plattform fasst die Angebote des Konzerns in den Bereichen Beleuchtung, Beschallung, Gebäudetechnik, Hausgeräte, IT und Sicherheit zusammen. Anhand von Referenzen können Bauherren die praktische Umsetzung von Projekten nachvollziehen.Der Bereich News & Events informiert über Messen und Fachtreffen.