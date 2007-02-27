Hilfe für radikale Bosnier aus Wien?

Es gebe "starke Reisetätigkeiten" von Wien nach Sarajevo, die "nachvollziehbar sind", zitiert die APA eine vertrauliche Quelle. Auch gebe es "gewisse Vorträge", die auf die Beziehungen zwischen Wien und Bosnien hinsichtlich der Wahhabiten-Bewegung hinweisen würden. Als Sitz könne die Tauhid-Mosche in Wien-Meidling betrachtet werden. Tauhid bedeutet "Glaube an Einheit Gottes". Betrieben wird die Moschee in Meidling vom "Verein zur Förderung der islamischen Kultur in Österreich".



In Bosnien verschärfte sich der Konflikt zwischen den Vertretern des traditionellen bosnischen Islam und den Islamisten Ende vergangenen Jahres. Führer der Wahhabiten-Bewegung griffen Vertreter des traditionellen Islam scharf an und bezeichneten Ceric und viele Imame als "Verräter des ursprünglichen Islam".



Die Wahhabiten, radikale moslemische Fundamentalisten, werden in Bosnien hauptsächlich von Saudi-Arabien, dessen Herrscherhaus diese streng puritanische Strömung repräsentiert, gefördert und finanziert. Die größte Wahhabiten-Gemeinschaft lebt heute in Zentral-Bosnien rund um die Stadt Zenica.