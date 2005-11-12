Hilfe, helft doch!

Im deutschen Feuilleton wird die junge Berlinerin bereits als Dramatiker-Entdeckung gefeiert. Es ist das Verdienst des Theater Kosmos, dieses Stück so rasch in Wien zu zeigen.



Obwohl die Inszenierung von Katrin Schurich nicht ohne Witz und Esprit ist, fehlt es ihr doch an einem überzeugenden Regiezugriff, den gerade solch ein eher ausgefranstes Stück dringend nötig hätte.