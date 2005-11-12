Hilfe, helft doch!

Hilfe, dieses Mietshaus ist das reinste Tollhaus: Eine Mieterin wurde jüngst vergewaltigt, eine andere leidet an Bulimie, der Hausmeister ist in einen gewissen Kurt verliebt - und alle wollen etwas von Miroslaw, dem Saftlieferanten. Es sind solche Momentaufnahmen des alltäglichen Wahnsinns, die Anja Hilling in ihrem zweiten Stück "Mein junges idiotisches Herz" montiert hat.
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Im deutschen Feuilleton wird die junge Berlinerin bereits als Dramatiker-Entdeckung gefeiert. Es ist das Verdienst des Theater Kosmos, dieses Stück so rasch in Wien zu zeigen.
Obwohl die Inszenierung von Katrin Schurich nicht ohne Witz und Esprit ist, fehlt es ihr doch an einem überzeugenden Regiezugriff, den gerade solch ein eher ausgefranstes Stück dringend nötig hätte.