HipHop-Beats zum Kanzler-Duell

Den Anfang machte der SPÖ-Chef, der bereits gegen 20.20 Uhr vorfuhr und die letzten Meter zum ORF-Zentrum das Spalier der roten Anhängerschaft abschritt. Unter lauten "Gusi, Gusi"-Rufen wurde er regelrecht zum Eingang getragen. HipHop-Musik schallte aus den Lautsprechern. Beats.



Auf der gegenüberliegenden Seite herrschte zu dieser Zeit noch Ruhe. Die ÖVP-Fans mussten länger auf den Kanzler warten: Erst um 20.55 Uhr traf der Kanzler ein. Der Begeisterung tat das jedoch keinen Abbruch.



Gegen 21.30 Uhr zogen die Fans wieder ab - die Schwarzen in die nahe gelegene Politische Akademie der ÖVP, die Roten in ein Wirtshaus, um ihren Kandidaten beim TV-Duell die Daumen zu halten.