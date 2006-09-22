HipHop-Beats zum Kanzler-Duell

700 Anhänger von ÖVP und SPÖ sorgten für Stimmung am Küniglberg. | Wien. Bereits zwei Stunden vor Beginn der großen TV-Konfrontation der beiden Kanzler-Kandidaten Wolfgang Schüssel und Alfred Gusenbauer hatten sich rund 700 vorwiegend junge Anhänger von ÖVP und SPÖ vor dem ORF-Zentrum am Küniglberg versammelt, um ihre Favoriten lautstark zu empfangen. Die SPÖ-Fraktion war an ihren roten Jacken und T-Shirts zu erkennen, die ÖVP trug gelb. Während die Ankunft des eigenen Kandidaten jeweils lautstark gefeiert wurde, quittierten beide Seiten den Einmarsch der Konkurrenz mit eisigem Schweigen.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 19 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Den Anfang machte der SPÖ-Chef, der bereits gegen 20.20 Uhr vorfuhr und die letzten Meter zum ORF-Zentrum das Spalier der roten Anhängerschaft abschritt. Unter lauten "Gusi, Gusi"-Rufen wurde er regelrecht zum Eingang getragen. HipHop-Musik schallte aus den Lautsprechern. Beats.
Auf der gegenüberliegenden Seite herrschte zu dieser Zeit noch Ruhe. Die ÖVP-Fans mussten länger auf den Kanzler warten: Erst um 20.55 Uhr traf der Kanzler ein. Der Begeisterung tat das jedoch keinen Abbruch.
Gegen 21.30 Uhr zogen die Fans wieder ab - die Schwarzen in die nahe gelegene Politische Akademie der ÖVP, die Roten in ein Wirtshaus, um ihren Kandidaten beim TV-Duell die Daumen zu halten.