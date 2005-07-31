Hirschmann: Kein Geld für Herberstein

"Hirschmann meinte, die "Herbersteinsche Vorgangsweise" richte sich nicht "gegen ein "anonymes Land sondern unter anderem gegen alle Bäuerinnen und Bauern, gegen Arbeiterinnen und Arbeiter, Hilfsarbeiter und Krankenschwestern". Mit dieser von der FPÖ bekannten Wortwahl forderte Hirschmann: "Bitte erkläre öffentlich, dass es - ein für alle Mal - kein öffentliches Geld für Personen dieser Gesinnung mehr geben wird."



Der Tierpark Herberstein hat bekanntlich eine Klage gegen das Land Steiermark eingebracht, um die Veröffentlichung des Rohberichtes des Rechnungshofes zu verhindern, in dem die Subventionen des Landes an den Tierpark untersucht werden.



Damit könnten die Fakten auch nicht im Wahlkampf verwendet werden. Insgesamt hatd er Tierpark seit 1986 über sechs Millionen Euro Subventionen erhalten.



LinksSteiermark-Wahl 2005