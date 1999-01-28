"Historikerkommission ist der richtige Weg"

Ob man das österreichische Beispiel direkt auf Deutschland übertragen könne, sei die Frage. "Aber vom Ansatz her finde ich die Kommission auch für die Bundesrepublik überlegenswert. Sie



hat Vorbildcharakter."



Zwiespältige



Auseinandersetzung



In dem Zwiespalt zwischen der derzeitigen intensiven Diskussion über das Berliner Mahnmal und dem Umstand, daß diese Diskussion bereits seit über zehn Jahren geführt werde, "bewegt sich meiner



Meinung nach die Gedenkkultur in Deutschland insgesamt", merkte Nachama an. Zu der Zwiespältigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland gehöre auch, daß die



Gründungsväter der BRD, wie zum Beispiel Konrad Adenauer, zum großen Teil Antifaschisten gewesen seien. Auf der anderen Seite habe es aber auch "die Globkes" gegeben, die die Bundesrepublik



mitgestaltet hätten. (Globke hatte trotz seiner üblen Rolle als Kommentarverfasser für die Nürnberger Rassengesetze unter Adenauer wieder eine Karriere als Staatssekretär gemacht, Anm.)



Auch die DDR habe sich im Umgang mit der NS-Zeit schwer getan. Allerdings habe sie frecherweise erklärt, auf der Seite der Sieger zu stehen und quasi den Faschismus mit besiegt zu haben. Ein



Blick in die Geschichtsbücher zeige jedoch, daß "es so ja nicht gewesen sein konnte", bemerkte Nachama. Somit sei eben auch in der DDR diese Zwiespältigkeit vorhanden gewesen, aber anders aufgebaut.



Eine intensivere Diskussion über die Shoah, wie sie durch das Berliner Mahnmal sowie durch die Debatte zwischen dem Schriftsteller Martin Walser und dem Präsidenten des Zentralrates der Juden in



Deutschland, Ignatz Bubis, ausgelöst worden sei, könne man sich kaum vorstellen. Alle Mahnungen, einen Schlußstrich unter die Debatte zu setzen, hätten derzeit zur Folge, daß umso lauter diskutiert



werde. "Und das halte ich für einen sehr positiven Ansatz".



Für großzügige



Entschädigungsregelung



In Bezug auf die Entschädigung von Holocaust-Opfern mahnte Nachama eine umfassende, großzügige und abschließende Regelung an. Die gesamte Frage der Entschädigung sei für ihn äußerst beschämend",



und daß man sich nach 50 Jahren noch immer damit schwer tut, sei unverständlich.