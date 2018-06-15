Historische Möglichkeiten für die richtige Wohlfühltemperatur

Wenn ich meine Mittagspausen Skizzen jemanden zeige, dann erzähle ich gerne dazu Geschichten. So kommt es, dass ich ab und an auch etwas anzüglich Zeichnungen mache, wie eine spärlich bekleidete Vampirin, welche sich auf einem Himmelbett räkelt. Es hat aber einen ernsten Hintergrund, denn ein solches Bett hat den Vorteil, dass du dich im Sommer vor Insekten schützen kannst und daher dein Fenster geöffnet lassen kannst. Im Winter wider um können schwere Vorhänge dich wärmen ohne eine teure Heiz Rechnung. Es gibt einige historische Möglichkeiten sich im Sommer kühl zu halten und im Winter warm ohne große Investitionen. Die Vergangenheit kann da auch bei einem schmalen Budget helfen und Besuche am Flohmarkt oder in der Bibliothek bekommen einen ganz neuen Blickwinkel.