Hitler-Experte Hugh R. Trevor-Roper gestorben

Der am 15. Jänner 1914 in Glanton (Northumberland) als Sohn eines Arztes geborene Hugh R.(Redwald) Trevor-Roper studierte in Oxford klassische Sprachen und Geschichte.



Im Weltkrieg wegen einer sehschwäche vom Frontdienst befreit, arbeitete er für den britischen Geheimdienst. Nach Kriegsende interviewte er Überlebende aus der Umgebung Hitlers, um dessen Tod einwandfrei nachweisen zu können. Sein 1947 erschienenes Buch "Hitlers letzte Tage", das diesen Interviews basiert wurde zum Bestseller, dem weitere grundlegende Werke über die NS-Zeit folgten. 1953 publizierte er "Hitlers Tischgespräche", 1964 "Hitlers Kriegsweisungen" und 1978 "Goebbels Tagebücher. Die letzten Tage". Als 1983 angebliche Tagebücher Hitlers auftauchten, bestätigte der angesehene Historiker, der wegen seiner Verdienste 1979 zum Lord Dacre of Glanton geadelt worden war vorerst deren Echtheit, hegte aber noch vor deren Veröffentlichung um "stern" und in der "Times" Zweifel an der eigenen Diagnose, was ihn aber nicht vor dem Spott seiner Historikerkollegen und der Presse bewahrte.



Trevor-Roper war von 1957 bis 1980 Regius-Professor für mo221derne Geschichte am Christ Church College in Oxford und von 1980 bis zu seiner Emeritierung 1987 Rektor des Peterhouse College in Cambridge. Neben seinen zeitgeschichtlichen Arbeiten über die NS-Zeit beschäftigte er sich auch mit historischen Themen vom 16. bis zum 18. Jahhundert, wobei die behandelten Bereiche vom englischen Landadel über Hexenjagden, Religion bis zu sozialen Umbrüchen reichten.