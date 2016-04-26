Hitzewelle in Indien aber Österreich wählt den Bundespräsidenten

In Österreich vielleicht ein Rekord an Anti- Intellektualismus in Indien jedoch werden die Hitzewellen immer tödlicher. Die Wirtschaft jubelt über immer neues Geld von der EZB und neuem Rückenwind für immer neue Ausprägungen wie es noch angenehmer für uns wird. Doch während wir uns in unserm eigenen Saft suhlen, wird der Umweltschutz endgültig zu Grabe getragen und der Anthropozentrismus erreicht neue Höhenflüge. Nichts scheint mehr von Bedeutung zu sein als nutzlose Handy Apps für immer mehr manische Selbstbetrachtungen, alles unterstützt von neunen Ausgeburten männlich dominierten Allmachtsfantasien, mit oder ohne grünen Feigenblatt. Der Fortschritts- Glaube geht ja so weit nach der Party wird jemand kommen und uns einen technologischen, politischen oder wie auch immer gearteten 'Roll Back' anbieten nach dem wir nur greifen müssten. Wie ein solcher Techno-Fix etc aussehen könnte davon existiert nicht einmal ein Hauch von Idee.











Jeder der ein wenig exponentielle Rechnungen zu verstehen glaubt kann gut nachvollziehen, dass wir mit dem jetzigen Tempo an jede erdenkliche Grenze stoßen werden. Grundsätzliche Dinge wie Boden und Wasser werden plötzlich sehr knapp werden und kein politischer, wirtschaftlicher oder religöser Vertreter wird die Kuzpe haben klar die Konsequenzen zu kommunizieren. Lebenswichtige Nährstoffe werden, während wir über belanglose politische Grabenkämpfe diskutieren, weiterhin von unseren Feldern, über den Umweg unserer Toiletten, in die Meere gespült.











Sowohl ein Van der Bellen als auch ein Hofer wird nicht wagen dem Österreicher seine Almen wegzunehmen und diese für Jahrhunderte vor dem menschlichen Zugriff zu schützen. Nur avantgardistischen Taten könnten den von allen Nationen eingeforderten Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre binden. Nur mit einer solchen oder ähnlichen erneuten Verspeicherung des CO2 können wir die Temperaturlimits erreichen. Der IPCC hat mit diesem Kunstgriff einen Kredit zugelassen ohne einer Lösung wie wir diese Schuld begleichen sollen. Kein Mächtiger wird auch nur versuchen die dringend notwendige Verrücktheit aufbringen diese vielen Krisen außerhalb unserer Humanosphäre anzugehen. Dazu ist die Manipulation und Selbstzensur viel zu groß. Wer entscheidet welche Artikel und Meinungen von wem diskutiert werden? Warum sind die gestrandeten Geld und Sonstige Werte wegen der Kohlenstoff Blase allen zu heiß und warum werden die Internet- Rankings von solchen Artikeln manipuliert. Die Reichweite über die Notwendigkeit einer Neubewertung unserer (Energie-) Werte laut der von der IPCC berechneten Kohlenstoff Hypothek gehen ständig zurück. Keiner will sich mit der harten Realität und deren eigentlichen logischen Konsequenzen ernsthaft beschäftigen. Niemand traut sich die unangenehme Wahrheit vom Ende des Morgen wie es Gestern war auszusprechen. Auch wenn wir es schaffen plötzlich keinerlei Treibhausgase zu produzieren, so haben wir die uns unterstützenden Systeme so stark beschädigt, dass deren altes Gleichgewicht nicht mehr zu unseren Gunsten funktioniert. Die Erwärmung wird immer weiter fortschreiten, es wurden zu viele sich selbst verstärkende Rückkopplungen ausgelöst und vorherige Kohlenstoff Speicher sind instabil geworden. Plötzlich sind wir schlicht an den Punkt angelangt wo wir unser Budget derart überzogen haben, dass wir eigentlich nicht einmal mehr Landwirtschaft betreiben sollten. So sind schon heute nicht mehr genug Ressourcen und Senken für Privilegien wie Menschenrechte, Frieden und Demokratie über. Nur wir wissen es noch nicht, dazu müssten wir ja über den Rand unserer Bildschirme blicken.