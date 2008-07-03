Hochkarätige Stammtischrunde

Dem "Club 2" wird es zu heiß. Nach der Sendung am Mittwoch ging die gediegene Plauderrunde in die Sommerpause. In den vergangenen Diskussionen ging es nicht immer so hitzig zu, wie man es oft gern gehabt hätte - und doch ist der Club die wahrscheinlich gelungenste und erfreulichste Folge der ORF-Reform. Erfreulich, weil es plötzlich ein Format gibt, in dem die aktuelle Causa prima des Landes zwanglos besprochen werden kann. Nicht in einem steifen "Runden Tisch" werden verhärtete Positionen heruntergebetet - im "Club" unterhält man sich über den "Kronen Zeitung"-Tabubruch unter dem Großthema "Populismus" in hochkarätiger Stammtischatmosphäre. Die Runde mit Vranitzky, Böhmdorfer, Ex-Kanzlersprecherin Heidi Glück u.a. zeichnet ein wenig informatives, aber interessantes Stimmungsbild. Man kann sich auf den Herbst freuen.