Hochleistungssport von Abgeordneten

VP-EU-Abg. Ursula Stenzel (ver-)bucht in einem Sitzungsjahr, also innerhalb von etwa zehn Monaten, rund hundert Flüge nach Straßburg und Brüssel sowie international (hin und retour). Damit legt sie insgesamt 62.000 Kilometer in etwa 200 Flugstunden - die Wartezeit (!) am Flughafen nicht eingerechnet - zurück. "Das ist Hochleistungssport, was wir machen", meint ihr Kollege aus der FP-Delegation, Hans Kronberger. Er hat seit Beginn des heurigen Jahres mehr als 70 Flüge hinter sich. Bei durchschnittlich drei Flügen pro Woche rechnet SP-EU-Abg. Hannes Swoboda, "vier bis fünf Mal pro Jahr um die Erde" zu fliegen.