Hochspannung vor Bawag-Sitzung

"News": Zwettler und zwei weitere Vorstände gehen. | Wien. (VeGa) Am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat der Gewerkschaftsbank Bawag P.S.K. zum Refco-Kreditdebakel. Vor der mit größter Spannung erwarteten dringlichen Sitzung - sie beginnt um 16:00 Uhr - erhärteten sich Rücktritts-Spekulationen.
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Wie das Nachrichtenmagazin "News" in seiner neuesten Ausgabe schreibt, werde Aufsichtsratsvorsitzender Günter Weninger, auch Finanzchef des Bawag-Alleineigentümers ÖGB, im Verlauf des Treffens der 14 Bawag-Kontrollore mit großer Wahrscheinlichkeit den Rücktritt von Generaldirektor Johann Zwettler und der beiden Vorstände Christian Büttner und Peter Nakowitz zur Kenntnis nehmen. Damit kämen die Vorstände einer - möglicherweise - behördlich verfügten Ablöse zuvor, so das Magazin.
Weninger enthielt sich auf Anfrage der "Wiener Zeitung" jeglichen Kommentars: Sein Pressesprecher, Harald Schörner, wollte sich nicht zur Causa äußern. Er verwies auf die Pressekonferenz, die sofort nach dem Aufsichtsrat stattfinden wird.