Hochspannung vor Bawag-Sitzung

Wie das Nachrichtenmagazin "News" in seiner neuesten Ausgabe schreibt, werde Aufsichtsratsvorsitzender Günter Weninger, auch Finanzchef des Bawag-Alleineigentümers ÖGB, im Verlauf des Treffens der 14 Bawag-Kontrollore mit großer Wahrscheinlichkeit den Rücktritt von Generaldirektor Johann Zwettler und der beiden Vorstände Christian Büttner und Peter Nakowitz zur Kenntnis nehmen. Damit kämen die Vorstände einer - möglicherweise - behördlich verfügten Ablöse zuvor, so das Magazin.



Weninger enthielt sich auf Anfrage der "Wiener Zeitung" jeglichen Kommentars: Sein Pressesprecher, Harald Schörner, wollte sich nicht zur Causa äußern. Er verwies auf die Pressekonferenz, die sofort nach dem Aufsichtsrat stattfinden wird.