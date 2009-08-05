Höchste Zeit für ein Dankeschön!

Kommendes Wochenende werde ich aber ganz sicher Ö3 einschalten. Weil mir der Sender nämlich aus der Seele spricht und ein riesengroßes Dankeschön, das schon längst überfällig ist, sagen will: an die vielen, vielen freiwilligen Helfer, die sich Jahr für Jahr bei Hochwasserkatastrophen freinehmen und ihre Feuerwehrstiefel anziehen. Ihnen, die in den letzten Tagen und Wochen eher nur als Nebensatz ("die Feuerwehr ist im Dauereinsatz" oder so ähnlich) in den Medien vorkamen, wird am Samstag und Sonntag Österreichs größtes Feuerwehrfest via Radio gewidmet. Da werde sogar ich zum Ö3-Hörer.