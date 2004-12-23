Hoechst gibt es nicht mehr

Eng verbunden mit dem einst weltgrößten Chemiekonzern Hoechst AG war seit jeher der gleichnamige Frankfurter Stadtteil. Für Generationen von Menschen in Höchst war das Unternehmen der Lebensmittelpunkt. Dass es nicht mehr besteht, sieht Ortsvorsteherin Bernadette Weyland nicht als Nachteil: Aus dem Stadtteil am Untermain ist der Industriepark Höchst geworden, rund 80 Unternehmen mit gut 22.000 Beschäftigten sind dort ansässig.



Den Grundstein für die Identität der "Hoechstler" legte 1863 der Chemiker Eugen Lucius, der mit den Kaufleuten Wilhelm Meister und August Müller eine Chemiefabrik am Untermain gründete. Produziert wurde vorerst nur ein rotvioletter Textilfarbstoff, das Fuchsin. Daher leitete sich die Bezeichnung "Rotfabrik" im Volksmund ab. Die Beschäftigten entwickelten von Anfang an eine besondere Verbindung zur Firma, die ihnen 1869 eine Badeanlage spendierte und später Häuser und Wohnungen baute. Die "Jahrhunderthalle" setzte Hoechst zum Firmenjubiläum an den Stadtrand und subventionierte sie über Jahre hinweg mit Millionenbeträgen.



Die unrühmliche Seite der Geschichte von Hoechst begann 1925, als die deutsche Großchemie zur I. G. Farbenindustrie verschmolzen wird. Der I. G. Farben wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vorgeworfen, das Nazi-Regime gestützt, Zwangsarbeiter beschäftigt und das Giftgas Zyklon B hergestellt zu haben. Nach der Entflechtung wurde ein Teil ab 1951 als Farbwerke Hoechst AG weitergeführt. Im Nachkriegsaufschwung begann für das Unternehmen eine florierende Entwicklung.



Negativ-Schlagzeilen machte Hoechst Anfang der 1990er Jahre mit einer Reihe von Störfällen, die die Bevölkerung beunruhigten und auch den einen oder anderen nach der Schließung des Werks rufen ließen. Vor zehn Jahren begann dann der grundlegende Umbau des Konzerns. Jürgen Dormann nahm als neuer Vorstandsvorsitzender das Zepter in die Hand. Er war der erste Nicht-Chemiker an der Spitze. Unter seiner Regie übernahm Hoechst den US-Arzneimittelkonzern Marion Merell und verkaufte seine Kosmetiktöchter. 1998 wurde der Konzern in die Hoechst AG mit den Bereichen Pharma, Tiergesundheit und Landwirtschaft sowie in die Celanese AG für die Industriechemie aufgespalten.



Nach der Übernahme von Hoechst durch Rhone-Poulenc wurde das Unternehmen in Aventis umbenannt. Deren Zentrale zog nach Straßburg und in Frankfurt war damit 1999 die Hoechst-Geschichte zu Ende. Die Hoechst AG hatte danach nur noch die Funktion einer börsennotierten Zwischenholding. Das traditionelle Firmenlogo mit Turm und Brücke verschwand von den Schloten in Höchst.



Während das deutsche Traditionsunternehmen Hoechst nun endgültig vom Kurszettel verschwindet, wird parallel dazu l zum Jahresende Aventis auf Sanofi-Aventis mit Sitz in Paris verschmolzen werden. Nach einer monatelangen Übernahmeschlacht hatten der deutsch-französische Konzern Aventis und der Pariser Konkurrent Sanofi-Synthélabo ihren Zusammenschluss im August vollzogen.