Hofer-Märkte haben hohen Anteil von Stammkunden

Die zur deutschen Aldi gehörende Lebensmittelhandelskette Hofer erfreut sich hierzulande großer Beliebtheit. 83% aller Kunden kaufen regelmäßig bei Hofer ein.
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Das ergab eine Studie von ACNielsen Ende vergangenen Jahres unter 1.304 Hofer-Kunden. 16% der Kunden kaufen demnach sogar hauptsächlich bei Hofer.
Grund für die Zufriedenheit der Kunden ist einerseits die Qualität der Hofer-Produkte, die 47% der Kunden als "sehr gut" und 49% als "gut" einstufen. Andererseits aber auch der Spargedanke: Die Kunden glauben, sich mit ihrem Einkauf bei Hofer durchschnittlich 24% gegenüber anderen Lebensmittelmärkten erspart zu haben.
Die durchschnittliche Einkaufssumme ist 2000 auf 647 Schilling gestiegen, bei der letzten ACNielsen-Erhebung im Jahr 1998 wurden im Schnitt 503 Schilling pro Einkauf ausgegeben. 2000 entfielen davon 343 Schilling auf Sonderartikel.