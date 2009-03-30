Hoffnung in der Düsternis

Sonntag wurde die "Zeit im Bild" einmal nicht vom Stakkato der Krisenmeldungen dominiert, sondern von Wirtschaftsminister Mitterlehner, der sich gegen die von der Industrie geforderten Null-Lohnrunden aussprach. Mit dem einleuchtenden Argument, dass man damit die für die Konjunkturbelebung notwendigen Konsumausgaben drossle. Endlich eine differenzierte Sicht in der eintönigen Düsternis des zum Teil von Medien nach der Devise "bad news are good news" zusätzlich eingeschwärzten Krisenszenarios.