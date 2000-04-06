Höhere Gebühren, dafür Steuernachsicht

Das umfangreiche Begleitgesetz zur Budgetsanierung ändert nicht weniger als 35 Einzelgesetze, darunter das Versicherungssteuergesetz, das Kfz-Steuergesetz, das Tabaksteuergesetz sowie die



Elektrizitätsabgabe.



Die dabei vorgesehenen Gebührenerhöhungen wirken sich vor allem bei der mit der Autohaftpflichtprämie erhobenen Autosteuer kräftig aus. So wird etwa die Jahressteuer für PkW von derzeit 5 Schilling



je kW auf 7,57 Schilling angehoben. Die Elektrizitätsabgabe wird verdoppelt und die Tabaksteuer um 4% erhöht. Die Erhöhungen bei Autosteuer, E-Abgabe und Tabaksteuer sollen ab 1. Juni dieses Jahres



einsetzen; ab 1. Jänner 2001 soll eine weitere Erhöhung der Tabaksteuer um 3% folgen.



Das Steueränderungsgesetz ist im Zusammenhang mit der bis 30.6.2002 beabsichtigten Aufhebung der Sparbuch-Anonymität zu sehen. Als Begleitmaßnahmen sind hier eine bis 1.7.2002 limitierte



Schenkungssteuerfreiheit für solche Bankguthaben und eine absolute Verjährung für alle Abgaben vorgesehen, die vor dem 1. Jänner 1993 entstanden sind · es sei denn, diese Abgaben sind bereits



Gegenstand eines amtlichen Ermittlungsverfahrens. Diese "Festsetzungsverjährung" soll mit einer Steuerstraf-Verjährung verbunden werden. Beide Verjährungszusagen sollen ab 1. Juni dieses Jahres in



Kraft treten.